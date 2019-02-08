Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии

СЕГОДНЯ 14:33 2019-02-08T14:33:29+03:00

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Лучшим продуктом для борьбы с депрессией является грецкий орех. С таким заявлением выступили специалисты из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие порядка 26 тысяч человек. Всех их разделили по категориям. Часть из них ежедневно употребляли грецкие орехи, другие если их реже или не ели вовсе.

В результате, специалистам удалось установить, что те, кто потреблял в сутки хотя бы 24 грамма грецких орехов, намного реже сталкивались с депрессией, чем те, кто игнорировал этот продукт, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ученые напомнили, что грецкий орех содержит α-линоленовую кислоту, которая активно участвует в метаболизме и препятствует процессу старения организма. Кроме того этот продукт улучшает когнитивные функции человека, передает сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU