2019-02-08T16:08:45+03:00
Спорт

Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год

Первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых игроков лучших чемпионатов в Европе занял Лионель Месси
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Первое место в общем списке самых высокооплачиваемых игроков Европы занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель МессиПервое место в общем списке самых высокооплачиваемых игроков Европы занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель МессиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 8 февраля, французский журнал L'Equipe опубликовал рейтинг зарплат топ-5 футбольных чемпионатов Европы. Первое место в общем списке самых высокооплачиваемых игроков Европы занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, зарплата которого составляет 8,3 млн евро в месяц.

В пятерку самых высокооплачиваемых футболистов Европы вошли также португалец Криштиану Роналду ("Ювентус", 4,7 млн евро в месяц), француз Антуан Гризман ("Атлетико, 3,3 млн евро в месяц), бразилец Неймар ("ПСЖ", 3 млн евро в месяц) и уругваец Луис Суарес ("Барселона", 2,9 млн евро в месяц). В материале журнала отмечается, что единственный футболист из этого списка, зарплата которого понизилась, - Криштиану Роналду, который в бытность игроком мадридского "Реала" получал несколько больше, чем сейчас.

Роналду, Месси и Неймар также стали самыми высокооплачиваемыми игроками Серии А, Ла Лиги и Лиги 1 соответственно. В Бундеслиге и Английской Премьер-лиге аналогичные звания достались Роберту Левандовски ("Бавария", 1,3 млн евро в месяц) и Алексису Санчесу ("Арсенал", 2,2 млн евро в месяц).

Что касается самого известного россиянина, выступающего в настоящий момент за рубежом, то L'Equipe сообщил о том, что зарплата Александра Головина в "Монако" сейчас составляет 225 тысяч евро в месяц. Стоит отметить, что во время выступления за ЦСКА полузащитник получал от 600 до 800 тысяч евро в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет врезался в сугроб в аэропорту французского Куршевеля
Российские наблюдатели не поедут на Украину из соображений безопасности
Футбольный клуб "Нант" изъял из обращения номер, под которым выступал погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала
Комитет Сената США рассмотрит резолюцию против "Северного потока - 2"
Германия и Франция смогли достигнуть компромисса по «Северному потоку - 2»
В Росси могут ввести государственную систему сертификации для магов и астрологов
Сломавший Гуфу два ребра мужчина принес извинения и заключил с рэпером мировое соглашение
Умер Ян Ольшевский - бывший премьер-министр Польши
Путин выразил соболезнования родным Сергея Юрского
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
МИД: Россия готова обсуждать с США вопросы вывода американских войск
"Ливерпуль" в сезоне 2017/2018 побил рекорд прибыли в истории мирового футбола
Под обломками дома в Стамбуле обнаружили пятилетнего мальчика, который выжил, пробыв там 45 часов
Ученые нашли продукт, спасающий от депрессии
Владимир Путин обсудил с Совбезом РФ ситуацию в Сирии
В Кремле оценили споры в ЕС по «Северному потоку - 2»
Рогозин сообщил о завершении сборки первого двигателя для новой ракеты "Союз-5"
В Госдуме отметили важность выступления паралимпийцев под российским флагом
Оппозиция Таиланда выдвинула кандидатом в премьеры сестру короля
В результате пожара на базе футбольного клуба "Фламенго" погибли 10 человек
Украина намерена «выжимать» Россию из международных миссий
У матери Криштиану Роналду обнаружен рак
Visa позволит снимать с карт наличные в кассах магазинов
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,75%
В Кремле прокомментировали недопуск российских наблюдателей на украинские выборы
В правительстве Японии воздержались от ответа на вопрос о принадлежности Курил
США планируют полностью вывести войска из Сирии к концу апреля