Зарплата Александра Головина в "Монако" составляет 2,7 млн евро в год

СЕГОДНЯ 15:12 2019-02-08T16:08:45+03:00

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В пятницу, 8 февраля, французский журнал L'Equipe опубликовал рейтинг зарплат топ-5 футбольных чемпионатов Европы. Первое место в общем списке самых высокооплачиваемых игроков Европы занял аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси, зарплата которого составляет 8,3 млн евро в месяц.

В пятерку самых высокооплачиваемых футболистов Европы вошли также португалец Криштиану Роналду ("Ювентус", 4,7 млн евро в месяц), француз Антуан Гризман ("Атлетико, 3,3 млн евро в месяц), бразилец Неймар ("ПСЖ", 3 млн евро в месяц) и уругваец Луис Суарес ("Барселона", 2,9 млн евро в месяц). В материале журнала отмечается, что единственный футболист из этого списка, зарплата которого понизилась, - Криштиану Роналду, который в бытность игроком мадридского "Реала" получал несколько больше, чем сейчас.

Роналду, Месси и Неймар также стали самыми высокооплачиваемыми игроками Серии А, Ла Лиги и Лиги 1 соответственно. В Бундеслиге и Английской Премьер-лиге аналогичные звания достались Роберту Левандовски ("Бавария", 1,3 млн евро в месяц) и Алексису Санчесу ("Арсенал", 2,2 млн евро в месяц).

Что касается самого известного россиянина, выступающего в настоящий момент за рубежом, то L'Equipe сообщил о том, что зарплата Александра Головина в "Монако" сейчас составляет 225 тысяч евро в месяц. Стоит отметить, что во время выступления за ЦСКА полузащитник получал от 600 до 800 тысяч евро в год.

ИСТОЧНИК KP.RU