СЕГОДНЯ 20:21 2019-02-09T20:21:03+03:00

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В субботу, 9 февраля, стало известно, что кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского обвинили в употреблении наркотиков. Сделал это один из тех протестующих, которые собрались в минувшую пятницу у здания Львовского государственного цирка перед концертом «Студии Квартал 95» с участием шоумена.

Судя по видео, снятому во Львове, претендент на высший государственный пост удивился, услышав подобные обвинения в свой адрес, и потребовал предъявить доказательства. В ответ на это активист заявил, что «знает людей», которые, по его словам, поставляют наркотики Зеленскому, и предложил комику «сдать анализы прямо сейчас». «Хорошо, вызывайте врача», - ответил Владимир Зеленский.

Однако после того как активист достал телефон, политик попрощался с собравшимися и направился в здание цирка.

Зеленского обвинили в употреблении наркотиков.

Кстати, отметил, как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время именно Зеленский возглавляет президентский рейтинг. Шоумена поддерживают 19% украинских избирателей, а его ближайшего конкурента - лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко - 18,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU