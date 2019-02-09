В Москве отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча

9 Февр. 23:49 2019-02-09T23:49:44+03:00

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В Медведково отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову прямо во время матча, в котором участвовал его сын. ЧП произошло 9 февраля в Спортивной школе №2 во время игры в рамках Кубка Москвы среди юношей 2008 года рождения.

Пока на льду за победу боролись детские команды "Северная Звезда" и "Дмитров", за ареной между двумя отцами игроков произошел конфликт, который закончился стрельбой из травматического пистолета "Оса". К счастью, пуля только задела пострадавшего, но он потерял много крови и был госпитализирован. Стрелявший сам сдался полиции.

Отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве.Игра команд 2008 года рождения "Северная звезда" - "Дмитров" закончилась стрельбой

Как передает "Спорт-Экспресс", информацию о стрельбе подтвердили в пресс-службе МВД РФ по Москве. По их данным инцидент произошел на улице Заповедная не в спортивном заведении.

"Произошла стрельба, в ходе которой один мужчина причинил другому ранение из травматического оружия. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечает издание, отцы юных хоккеистов враждовали уже несколько месяцев на почве бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU