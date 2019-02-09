2019-02-09T23:49:44+03:00
Происшествия

В Москве отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча

Стрельбой завершилась встреча детских команд "Северная звезда" - "Дмитров" [видео]
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пострадавшего отца хоккеиста доставили в больницу с ранением головыПострадавшего отца хоккеиста доставили в больницу с ранением головыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Медведково отцу десятилетнего хоккеиста выстрелили в голову прямо во время матча, в котором участвовал его сын. ЧП произошло 9 февраля в Спортивной школе №2 во время игры в рамках Кубка Москвы среди юношей 2008 года рождения.

Пока на льду за победу боролись детские команды "Северная Звезда" и "Дмитров", за ареной между двумя отцами игроков произошел конфликт, который закончился стрельбой из травматического пистолета "Оса". К счастью, пуля только задела пострадавшего, но он потерял много крови и был госпитализирован. Стрелявший сам сдался полиции.

Отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве.Игра команд 2008 года рождения "Северная звезда" - "Дмитров" закончилась стрельбой

Как передает "Спорт-Экспресс", информацию о стрельбе подтвердили в пресс-службе МВД РФ по Москве. По их данным инцидент произошел на улице Заповедная не в спортивном заведении.

"Произошла стрельба, в ходе которой один мужчина причинил другому ранение из травматического оружия. Подозреваемый был задержан, ему предъявлено обвинение по статье 213 УК РФ "Хулиганство", - говорится в заявлении пресс-службы.

Как отмечает издание, отцы юных хоккеистов враждовали уже несколько месяцев на почве бизнеса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Интернет-пользователи активно «троллят» неаппетитный завтрак «из стиральной машинки»
Сергей Лазарев оценил свои шансы на победу на Евровидении-2019
Рэпер из США установил новый мировой рекорд по скорости читки
Один человек погиб в результате ДТП на севере Москвы
Полиция задержала 36 человек в ходе протестов «желтых жилетов» в Париже
Сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в матче Евротура
«Летающий радар» А-100 совершил первый полет
Трое правоохранителей пострадали при попытке штурма отделения полиции в Киеве
В Москве ищут двух мужчин, которые разгуливали с оружием по ТЦ "Клен"
Роскосмос потратит 4,6 млрд рублей на запуски кораблей к МКС
Зеленского обвинили в употреблении наркотиков
Самолет с отказавшей гидравликой сел в аэропорту Шереметьево
Эдгард Запашный: на нашествии белых медведях на Новую Землю можно заработать неплохие деньги
Шведский журналист доказал виновность Киева в керченском инциденте
Украинское посольство потребовало исправить статью The Times о Донбассе
В Канаде три человека погибли при пожаре в жилом доме
В Киеве задержали молодых людей с зеленкой и ножами
Мэр Риги Нил Ушаков заявил, что гордится тем, что он русский