Украинские военные жалуются на "лазерное оружие" ополчения Донбасса

СЕГОДНЯ 00:25 2019-02-10T00:25:52+03:00

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В армии Украины считают, что ополченцы Донбасса используют "лазерное оружие". Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы республики.

"Сегодня, 8 февраля, с 22.00 до 4.00 утра в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничные наряды прикрытия дорожного коридора фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты", - говорится в заявлении на сайте ГПС Украины.

При этом военные признают, что не знают источника этих лучей, но уверены, что они были выпущены из лазерного оружия. Пограничники Незалежной утверждают, что заметили "использование запрещенного оружия" со стороны ополчения в 2016 году и с тех пор периодически фиксируют подобные "факты".

"В течение 2016-2018 годов в ходе несения службы поражения органов зрения получили пять военнослужащих Краматорского пограничного отряда", - сообщают в пресс-службе.

В ВСУ отметили, что информацию "о возможном использовании" в Донбассе запрещенного лазерного оружия специального назначения "доведена до международных и правозащитных организаций".

ИСТОЧНИК KP.RU