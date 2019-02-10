2019-02-10T02:47:36+03:00
Политика

Польша закупит американские системы залпового огня HIMARS

О заключении договора будет объявлено 10 февраля
Юлия ДИВЕЕВА
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HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System)HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System)Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Польша приобретет для своей армии американскую систему залпового ракетного огня HIMARS. Об этом сообщило польское министерство национальной обороны на своем сайте.

В воскресенье, 10 февраля, состоится Церемония с участием премьер-министра Матеуша Моравецкого и министра обороны Мариуша Блащака. В 1-й бронетанковой бригаде в Весоле они сообщат о приобретении мобильной пусковой установки HIMARS для польских вооруженных сил.

"Мы пересекаем еще один барьер, польская армия вступает в следующую стадию развития, в следующую стадию модернизации. Ракеты HIMARS дойдут до оборудования, дальность которого до 300 километров. Это современное оружие, которое незаменимо для польской армии. Это оружие, которое отпугивает возможного врага, возможного врага", - сказал министр Блащак после того, как Госдепартамент США одобрил продажу систем залпового ракетного огня Польше.

В Минобороны отметили, что с установками HIMARS Варшава дополнительно получит средства уничтожения и пакет материально-технического снабжения и обучения.

Какк писал сайт kp.ru, 29 ноября 2018 года Пентагон объявил о получении от госдепартамента США разрешения на продажу Польше 20 ракетно-артиллерийских систем и сопутствующего им оборудования. Сделка заключена на сумму 655 миллионов долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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