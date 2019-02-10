Дональд Трамп обвинил демократов в попытке устроить новый шатдаун

СЕГОДНЯ 21:07 2019-02-10T21:15:10+03:00

Президент США заявил, что его оппоненты "предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену на границе"

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Президент США Дональд Трамп обвинил демократов в том, что они ведут дело к к шатдауну - временному закрытию федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета.

- Они предлагают очень мало денег на крайне необходимую стену на границе. А сейчас неожиданно еще и хотят ограничить число осужденных за насильственные преступления, которых можно держать в заключении!, - отметил Трамп.

Новый шатдаун в США может начаться уже 15 февраля, сообщает "РИА-Новости".

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Белый дом и представители конгресса признали, что бюджетные переговоры в очередной раз зашли в тупик. Об этом заявил исполняющий обязанности главы администрации президента США Мик Малвейни.

Ранее Дональд Трамп требовал предоставить на строительство стены на границе с Мексикой более 5 миллиардов долларов, но в конгрессе обсуждаются намного меньшие суммы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/682646" frameborder="0"></iframe> Сергей Лавров- о Трампе.

ИСТОЧНИК KP.RU