Врио главы Пентагона прибыл в Афганистан с неожиданным визитом
Исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Самолет с временным главой Пентагона приземлился на территории Исламской Республики в понедельник, 11 февраля.
Ожидается, что в рамках своей поездки Шанахан встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани, а также американскими военнослужащими. Главной темой беседы станет стремление Кабула к заключению мирного соглашения с членами исламского движения "Талибан"*.
Так, до афганской стороны будет донесено то, что в данной ситуации именно она должна принимать решения, а не американцы. Что же касается вывода войск США с территории республики, то таких приказов пока не поступало. Однако, как сообщает Associated Press, врио главы Минобороны очень воодушевлен тем, что в Белом доме рассматривают возможность прекращения самой длинной в истории США войны.
Сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты воюют на территории Афганистана уже около 17 лет и тратят это огромные средства, однако сам конфликт зашел в тупик. К такому выводу пришли многие военные эксперты.
* - запрещенное в России исламское движение.
ИСТОЧНИК KP.RU