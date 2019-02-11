Врио главы Пентагона прибыл в Афганистан с неожиданным визитом

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-11T08:32:56+03:00

В рамках своей поездки Патрик Шанахан планирует встретиться с властями республики и обсудить стремление к миру с членами "Талибана"*

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Исполняющий обязанности министра обороны Соединенных Штатов Патрик Шанахан прибыл в Афганистан с необъявленным визитом. Самолет с временным главой Пентагона приземлился на территории Исламской Республики в понедельник, 11 февраля.

Ожидается, что в рамках своей поездки Шанахан встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани, а также американскими военнослужащими. Главной темой беседы станет стремление Кабула к заключению мирного соглашения с членами исламского движения "Талибан"*.

Так, до афганской стороны будет донесено то, что в данной ситуации именно она должна принимать решения, а не американцы. Что же касается вывода войск США с территории республики, то таких приказов пока не поступало. Однако, как сообщает Associated Press, врио главы Минобороны очень воодушевлен тем, что в Белом доме рассматривают возможность прекращения самой длинной в истории США войны.

Сайт kp.ru писал о том, что Соединенные Штаты воюют на территории Афганистана уже около 17 лет и тратят это огромные средства, однако сам конфликт зашел в тупик. К такому выводу пришли многие военные эксперты.

* - запрещенное в России исламское движение.

ИСТОЧНИК KP.RU