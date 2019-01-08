Журнал The National Interest заявил. что война США в Афганистане зашла в тупик

8 Янв. 2019 2019-01-08T08:08:16+03:00

В статье отмечается, что Трамп намерен вывести войска США из Афганистана с целью положить конец "проигранной войне", однако Вашингтон не должен питать иллюзий по поводу дальнейшего развития событий в стране Фото: REUTERS

По словам экспертов издания, Вашингтон тратит на ведение конфликта огромные деньги, но при этом проигрывает его

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Издание The National Interest опубликовало во вторник, 8 января, материал об участии США в вооруженном конфликте на территории Афганистана. В нем отмечается, что вывод американских войск с территории страны является правильным решением в условиях, когда политика Вашингтона в отношении афганского конфликта зашла в тупик.

В статье отмечается, что Трамп намерен вывести войска США из Афганистана с целью положить конец "проигранной войне", однако Вашингтон не должен питать иллюзий по поводу дальнейшего развития событий в стране. Автор упоминает просоветский режим Мухаммеда Наджибуллы, который пал спустя три года после вывода войск СССР из страны.

Попытка изменить стратегию в Афганистане, по словам автора статьи, позволила лишь увеличить количество бомб, сброшенных на Афганистан. В этой связи в материале приводится цитата председателя Объединенного комитета начальников штабов США генерала Джозефа Данфорда, который заявлял, что в Афганистане "нет военного решения".

"Сто тысяч американских солдат смогли лишь временно "усмирить" самые опасные районы Афганистана. После того, как эти военнослужащие вернулись домой, "Талибан"* вновь захватил эти районы", - говорится в статье.

"Соединенные Штаты тратят на Афганистан огромные средства, отделываясь "малой кровью", и все же Вашингтон проигрывает войну, которую ведет 17 лет", - заключил автор статьи. По его словам, одним из методов борьбы с терроризмом в Афганистане является заключение соглашений с близлежащими странами, однако для этот США придется пойти на компромисс с Россией и Китаем.

*"Талибан" - организация, запрещенная в России