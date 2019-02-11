Роспотребнадзор сообщил о росте числа случаев завоза кори в Россию

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-11T10:33:11+03:00

Несмотря на это, эпидемиологическая ситуация в стране все равно остается благополучной

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Число случаев завоза кори в Россию с территории неблагополучных стран в 2018 году значительно увеличилось.

Сайт kp.ru писал о том, что заболеваемость выросла в 3,5 раза. При этом только в декабре-январе насчитывалось более 2,5 тысячи заразившихся.

Однако, даже несмотря на такой показатель, эпидемиологическая ситуация по кори в России гораздо более благополучная, чем в ряде европейских стран. Так, в 2018 году на Западе было зафиксировано 17,3 случая на 1 млн населения.

Распространению кори на территории России мешает, прежде всего, достаточный уровень иммунитета граждан к вирусам, который поддерживается профилактическими прививками. Именно недостаток таких мероприятий и неравномерный охват вакцинации привел к плачевной ситуации в Европе.

На сайте Роспотребнадзора уточняется, что за период с января по декабрь 2018 года корью заразились 82 596 человек в 47 из 53 стран западного региона. При этом 72 человека скончались от осложнений. Наиболее высокие показатели заболеваемости фиксируются на Украине, в Грузии, Албании, Черногории, Греции, Румынии и Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU