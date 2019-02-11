2019-02-11T11:01:40+03:00
Общество

Россиян переведут на электронные паспорта уже в 2024 году

Также будет создана платформа "Цифрового профиля", которая обеспечит обмен данными между государством и населением
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Электронные паспорта в России введут в 2024 годуЭлектронные паспорта в России введут в 2024 годуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Уже в 2024 году российские бумажные паспорта будут заменены на электронные удостоверения личности. Об этом говорится в материалах, представленных правительством в рамках реализации национального проекта "Цифровая экономика РФ".

В опубликованном на сайте кабмина документе уточняется, что годом ранее в стране также планируют запустить платформу "Цифрового профиля", которая позволит осуществлять обмен данными между государством, населением, а также коммерческими и некоммерческими организациями.

Сайт kp.ru уже писал о том, что новый паспорт, вероятнее всего, будет выглядеть как пластиковая карта с электронным чипом, на который будут записаны не только основные данные о гражданине, но и информация о СНИЛС и водительском удостоверении. Это позволит россиянам получать быстрый доступ ко всем госуслугам через интернет. К тому же в случае потери такого удостоверения его можно будет быстро заблокировать, как банковскую карту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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