Google празднует 117-ый день рождения Любови Орловой

11 Февр. 13:15 2019-02-11T13:58:38+03:00

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В понедельник, 11 февраля, мы празднуем 117-ый день рождения звезды советского экрана Любови Орловой. В честь этого Google вынес на свою стартовую страницу логотип с изображением знаменитой актрисы. Художников поисковика вдохновил на дудл знаменитый советский фильм «Цирк», в котором сыграла кинозвезда.

Такой дудл Google разместил на своей главной странице в честь 117-ого дня рождения актрисы Любви Орловой

Иллюстрацию сопровождается сообщением: «Орлова была убеждена, что возраст - это лишь состояние души».

«Всегда предпочитая держать свой точный возраст в тайне, ее героиня в спектакле "Милый лжец" даже лихо заметила: "Мне никогда не будет больше 39 лет, ни на один день!», - отметили Google в своем релизе.

Любовь родилась в 1902 году. На экране советская актриса впервые появилась в 1930-х годах в фильме Григория Александрова «Веселые ребята». Позднее она вышла замуж за Александрова. Вместе они выпустили много успешных фильмов, в том числе «Цирк», который и вдохновил художников компании. За свои таланты кинозвезда была удостоена многих наград и получила звание Народной артистки СССР.

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Любовь Орлова, самая главная советская кинозвезда, считавшаяся богиней юности и красоты, родилась в 1902 году в подмосковном городе Звенигороде, в семье дворянина. В детстве она лично общалась с Шаляпиным (который ее обожал) и как-то сочинила письмо Льву Толстому(который в ответ прислал «Кавказского пленника» с дарственной надписью - книжечку эту Орлова хранила до конца жизни, как святыню. Когда Толстой умер - Любе было девять лет - она долго по нему плакала) (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU