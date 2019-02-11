2019-02-11T13:14:10+03:00
Наука

Маск похвастался установленным рекордом нового двигателя SpaceX

Raptor достиг максимальных показателей давления
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Илон Маск рассказал о новом рекорде SpaceXИлон Маск рассказал о новом рекорде SpaceXФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Глава компании SpaceX Илон Маск рассказал о новом рекорде, который удалось установить двигателю Raptor, произведенному компанией. Речь идет об уровне давления в камере сгорания системы.

Примечательно, что ранее этот рекорд принадлежал российской установке РД-180.

«Сегодня Raptor достиг 268,9 бара (показатель давления в камере сгорания - прим. ред.), побив предыдущий рекорд, установленный потрясающим российским РД-180», - цитирует слова Маска «Федеральное агентство новостей».

Напомним, по данным НПО «Энергомаш», давление в камере сгорания РД-180 достигает 261,7 килограмм-силы на квадратный сантиметр, что составляет около 253,3 атмосферы.

Добавим, что Илон Маск с большим почтением относится к российским космическим разработкам, в частности, он высоко оценил конструкции РД-180. При этом он добавил, что американцам должно быть стыдно использовать российскую установку в ракете-носителе Atlas V, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU

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