Таможня задержала партию смартфонов Xiaomi, выдаваемые за российские Inoi

11 Февр. 14:00 2019-02-11T14:01:14+03:00

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Сотрудники российской таможенной службы задержали несколько крупных партий китайских смартфонов Xiaomi, которые пытались выдать за гаджеты отечественного бренда Inoi. Эти телефоны также производятся в КНР, однако, поскольку бренд зарегистрирован в РФ, налоговые платежи на них гораздо ниже.

Таким образом компания-получатель товара хотела сэкономить. Учитывая, что общая стоимость задержанных смартфонов оценивается в 340 млн рублей, поставщик не доплатил около 60 млн.

"Работает схема, когда поставщик связывается с китайским заводом, собирающим один или несколько различных брендов смартфонов, и просит направить одни устройства под видом других",— передает "Ъ" слова источника на рынке связи.

В этот раз преступную неточность в декларации заметили в начале февраля Московская и Санкт-Петербургская таможни. Факт случившегося уже подтвердил гендиректор Inoi Сергей Фомин. Известно, что получателем обоих партий значилась "РБК Девелопмент", зарегистрированная в марте 2017 года. Связаться с представителями компании не удалось.

Какие именно модели смартфонов пытались ввезти в России, не уточняется. Однако, сайт kp.ru писал о том, что как раз в начале 2019 года Xiaomi представила бюджетный Redmi Note 7.

ИСТОЧНИК KP.RU