Таможня задержала партию смартфонов Xiaomi, выдаваемые за российские Inoi
Сотрудники российской таможенной службы задержали несколько крупных партий китайских смартфонов Xiaomi, которые пытались выдать за гаджеты отечественного бренда Inoi. Эти телефоны также производятся в КНР, однако, поскольку бренд зарегистрирован в РФ, налоговые платежи на них гораздо ниже.
Таким образом компания-получатель товара хотела сэкономить. Учитывая, что общая стоимость задержанных смартфонов оценивается в 340 млн рублей, поставщик не доплатил около 60 млн.
"Работает схема, когда поставщик связывается с китайским заводом, собирающим один или несколько различных брендов смартфонов, и просит направить одни устройства под видом других",— передает "Ъ" слова источника на рынке связи.
В этот раз преступную неточность в декларации заметили в начале февраля Московская и Санкт-Петербургская таможни. Факт случившегося уже подтвердил гендиректор Inoi Сергей Фомин. Известно, что получателем обоих партий значилась "РБК Девелопмент", зарегистрированная в марте 2017 года. Связаться с представителями компании не удалось.
Какие именно модели смартфонов пытались ввезти в России, не уточняется. Однако, сайт kp.ru писал о том, что как раз в начале 2019 года Xiaomi представила бюджетный Redmi Note 7.
ИСТОЧНИК KP.RU