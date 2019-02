NASA опубликовало уникальную панораму Марса

Сотрудники NASA опубликовали уникальную 360-градусную панораму Марса. Она составлена из 122 фотографий, которые на Красной планете сделал марсоход Curiosity.

Аппарат был направлен для исследования горного хребта на Марсе, а в конце миссии сделал фотографии местности, которые охватывают всю исследованную территорию. Марсоход на протяжении года изучал район возле горы, которая получила название Шарп, пишет сайт телеканал «Звезда».

Теперь же космический аппарат движется в новый квадрат - Rock Hall. На его изучение ученые также отводят один год.

Напомним, Curiosity был направлен в миссию на Марс еще в 2011 году. Это уже одиннадцатый аппарат, который специалисты отправляют на изучение Красной планеты. Основными задачами миссии Curiosity на Марсе является проведение детальных геологических и геохимических исследований, изучение атмосферы и климата планеты, поиск органических веществ, воды или следов ее присутствия.

NASA's Curiosity Mars Rover Departs Vera Rubin Ridge (360 View).NASA's Curiosity Mars Rover has already descended from Vera Rubin Ridge, a region of Mount Sharp that it has been exploring for more than a year. But before it left, the rover took a 360-degree panorama of the area depicting its last drill hole on the ridge (at a location called "Rock Hall"), a new region it will spent the next year exploring (the clay unit) and its last view of Gale Crater's floor until it starts ascending in elevation again. Important note: Not all browsers support viewing 360 videos/images. YouTube supports uploading and playback of 360 degree videos/images on computers using Chrome, Firefox, Internet Explorer, and Opera browsers. If your browser does not support 360, a static view of this same panorama image will be available on https://photojournal.jpl.nasa.gov/new . For more information about the mission, visit https://mars.nasa.gov/msl. Credit: NASA/JPL-Caltech/MSSS