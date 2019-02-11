Xiaomi прокомментировала поставку своих смартфонов под российским брендом

11 Февр. 17:43 2019-02-11T17:45:27+03:00

В компании заявили о готовности сотрудничать с компетентными органами в расследовании произошедшего

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Китайская компания Xiaomi прокомментировала задержание на таможне ее смартфонов, выдаваемых за российские Inoi. В частности, там заверили, что не имеют никакого отношения к этим поставкам, а также заявили о готовности активно помогать российскими правоохранительными органами в расследовании инцидента.

«Компания Xiaomi не имеет никакого отношения к поставке в Россию фигурирующей в данной ситуации продукции. Мы готовы активно сотрудничать с компетентными органами в расследовании этого инцидента», - говорится в сообщении пресс-службы Xiaomi, поступившем в редакцию «Комсомольской правды».

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее стало известно, что сотрудники российской таможенной службы задержали несколько крупных партий китайских смартфонов Xiaomi, которые проходили по декларации под российским брендом Inoi. Как отмечалось, телефоны Inoi также производятся в КНР, однако налоговые платежи на них гораздо ниже, так как бренд зарегистрирован в РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU