Жозе Моуринью станет ведущим российского телеканала

11 Февр. 18:03 2019-02-11T18:05:48+03:00

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футбольный тренер Жозе Моруинью Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Знаменитый португальский футболист и тренер Жозе Моуринью возобновит свое сотрудничество с российским международным информационным телеканалом RT. Португалец вновь присоединится к команде телеканала в марте 2019 года в программе «В поле зрения Жозе Моуринью» (On the touchline with Jose Mourinho).

В ходе новой телепередачи Моуринью будет делиться своим экспертным мнением, а также давать прогнозы на предстоящие игры и матчи плей-офф Лиги чемпионов УЕФА 2018/2019 – одного из самых крупнейших событий в мире европейского футбола, которое с нетерпением ждут все футбольные фанаты.

«Освещать ЧМ-2018 на RT было отличным опытом для меня, и я очень рад возможности продолжить сотрудничество с такой замечательной командой», — сказал Моуринью.

Летом прошлого года знаменитый тренер вместе с RT работал над спецвыпусками, посвящёнными чемпионату мира по футболу. Он также давал свои прогнозы и делился своим экспертным мнением.

В январе 2019 года Моуринью за освещение крупнейшего мирового футбольного события на российском телеканале был номинирован на престижную международную телевизионную премию New York Festivals в категории «Лучший спортивный ведущий». В финал конкурса вышел также проморолик RT с участием российских спортсменов и балерин, в котором Моуринью говорит по-русски.

Проморолик RT к Чемпионату Мира по футболу .В ролике приняли участие российские спортсмены, балерин, а также Жозе Моуринью, который говорит по-русски

Многие эксперты, футболисты и тренеры называют Жозе Моуринью одним из самых великих тренеров в современном футболе. В начале 2017 года УЕФА включила его в список десяти величайших тренеров европейского футбола с момента основания организации в 1954 году.

