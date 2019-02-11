2019-02-11T20:01:26+03:00
Происшествия

Замгенсека ООН назвал объем финансовых резервов ИГ*

А также заявил о том, что в настоящее время в Ираке и Сирии остаются до 18 тысяч боевиков
Дарья ИВАШКИНА
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В ООН назвали примерный объем финансовых резервов террористической группировки «Исламское государство»В ООН назвали примерный объем финансовых резервов террористической группировки «Исламское государство»Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 11 февраля, в ООН назвали примерный объем финансовых резервов запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ). По словам заместителя генерального секретаря всемирной организации Владимира Воронкова, в настоящее время в распоряжении боевиков имеется от 50 до 300 миллионов долларов.

«У ИГ остались финансовые резервы в размере от 50 до 300 миллионов долларов», - сказал Воронков в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН.

Также замгенсека Организации Объединенных Наций отметил, что в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч террористов. При этом экстремистская группировка постепенно эволюционирует в подпольную сеть. «ИГ продолжает преобразовываться в подпольную сеть с предполагаемой целью помешать попыткам стабилизации ситуации», - цитирует Воронкова ТАСС.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в конце января в МВД России заявили, что боевики ИГ готовят провокацию на границе с Таджикистаном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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