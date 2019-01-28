МВД России: боевики ИГ* готовят провокацию на границе с Таджикистаном

СЕГОДНЯ 15:41 2019-01-28T15:51:35+03:00

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Террористическая организация "Исламское государство"* массово перебрасывает своих боевиков к южным границам России, в частности, на территорию Таджикистана. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов в ходе коллегии. По его словам, ведомство не исключает того, что боевики готовят некую провокацию в регионе.

"Боевики ИГИЛ* (прежнее название ИГ*) в массовом порядке <…> вертолетами с территории Пакистана перебрасываются на границу Таджикистана. Там планируется крупномасштабная провокация в перспективе, с выдавливанием большого количества беженцев, со всеми последствиями, в сторону РФ", - цитирует ТАСС замминистра.

Зубков подчеркнул, что таким образом в регионе искусственно создается новый очаг напряжения.

Сайт kp.ru писал о том, что только в 2018 году сотрудники российских правоохранительных органов и спецслужб задержали 236 членов террористических группировок на территории нашей страны..

* - запрещенная в России террористическая организация.