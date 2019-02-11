2019-02-11T22:52:30+03:00
Общество

В Минкомсвязи РФ предупредили о мошенничестве с отключением аналогового ТВ

Как выяснилось, жулики пытаются навязать гражданам платные услуги
Дарья ИВАШКИНА
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В Минкомсвязи РФ предупредили о мошенничестве с отключением аналогового ТВВ Минкомсвязи РФ предупредили о мошенничестве с отключением аналогового ТВФото: EAST NEWS
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В понедельник, 11 февраля, в министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупредили россиян о мошенниках, которые активизировались на фоне отключения в стране аналогового телевещания и перехода на цифровое телевидение.

По словам замглавы ведомства Алексея Волина, жулики, пользуясь случаем, пытаются заключать с гражданами договоры на услуги платного кабельного телевидения. «Появились жулики, которые под предлогом отключения «аналога» пытаются изменить тарифы или перезаключить договоры на кабельных операторов и интернет-провайдеров», - цитирует Волина РИА Новости.

Также замминистра подчеркнул, что Минкомсвязи уже обратило внимание региональных властей на эти мошенничества.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в этом году Россия переходит от аналогового к цифровому телевещанию. Переход будет поэтапным – начался он в феврале и продлится полгода. Причем с запуском сети граждане должны бесплатно получить набор из 20 каналов высокого качества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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