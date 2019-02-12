В Госдуме рассказали, какая страна ЕС первой снимет санкции с России

12 Февр. 08:03 2019-02-12T08:03:54+03:00

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Италия станет первой страной-членом Евросоюза, которая снимет санкции с России. Такого мнения придерживается депутат Государственной думы Дмитрий Белик.

Ранее он встретился со своим итальянским коллегой Вито Коменчини, который приветствовал открытие второго представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в этой европейской стране. По мнению Белика, если все депутаты "Лиги Северы" такие же, как его собеседник, то сомнений в том, что Рим снимет санкции с Москвы не должно оставаться.

"Наша общая позиция: санкции — это большая ошибка. И я очень надеюсь, что такие визиты и совместная работа парламентариев поможет как можно быстрее снять санкции и найти решение этой проблемы", - цитирует газета "Известия" депутата Госдумы.

При этом Белик напомнил, что в мае 2019 года состоятся очередные выборы в Европарламент, и выступающее за сохранение антироссийских санкций руководство может уйти с поста.

Сайт kp.ru писал о том, что многие европейские страны и отдельные политики уже неоднократно выступали за снятие ограничительных мер, введенных в отношении РФ. Так, в конце прошлого года с Франция и Германия просили не ужесточать санкции и решать все вопросы дипломатическим путем

ИСТОЧНИК KP.RU