2019-02-18T09:30:03+03:00
Здоровье

Ученые нашли связь между занятиями спортом и болезнью Альцгеймера

При физических нагрузках гормон иризин активнее выбрасывается в кровь и блокирует опасный недуг
Ася РОМАНЧУК
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Ученые пытаются найти способы лечения болезни АльцгеймераУченые пытаются найти способы лечения болезни АльцгеймераФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Ученые нашли связь между занятиями спортом и болезнью Альцгеймера. Во время физических нагрузок гормон иризин активнее вбрасывается в кровь, улучшает память и помогает справиться с таким опасным недугом, как болезнь Альцгеймера.

Эксперимент, проведенный на лабораторных грызунах, подтвердил теорию, выдвинутую командой международных ученых. Результаты исследования были опубликованы в Medical XPress.

В течение пяти недель группа грызунов занималась плаванием. Замеры показали, что из-за выброса иризина деменция не развивалась даже при введении бета-амилоидов – веществ, способствующих развитию болезни Альцгеймера. А вот стоило блокировать иризин при помощи препаратов, недуг обострялся с новой силой, пишет сайт телеканала "Звезда".

Это открытие позволит корректировать курсы лечения уже заболевших людей, а всем, кто здоров, медики посоветовали не расслабляться и заниматься физкультурой.

Ранее ученые проследили природный механизм потенциального восстановления нейронов. Это важно при лечении нейродегенеративных заболеваний вроде болезней Альцгеймера и Паркинсона, которые обычно поражают пожилых людей, пишет сайт Дни.ру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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