2019-02-12T13:25:39+03:00
Экономика

В Минэкономразвития объяснили причину снижения реальных доходов россиян

Согласно данным ведомства, лишь обеспеченные граждане стали получать меньше
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Для групп с разным достатком динамика была неоднороднойДля групп с разным достатком динамика была неоднороднойФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В министерстве экономического развития РФ назвали причину сокращения реальных доходов россиян в 2018 году на 0,2%. В ведомстве пояснили, что такое происходит на фоне падения доходов от депозитов из-за низких ставок, роста процентных платежей по кредитам и других факторов.

При этом в докладе Минэкономразвития "Картина экономики. Январь 2019 года" уточняется, что доход сократился лишь у наиболее обеспеченных граждан. Это связано, прежде всего, сокращением прибыли, получаемой от продажи и аренды собственности, снижением номинальных ставок по вкладам и ростом процентных платежеи по кредитам. Также отрицательным фактором является увеличение размера обязательных платежеи , вчастности налоговых выплат.

К слову, доходы менее обеспеченных россиян, согласно данным властей, остались на том же уровне. Этого удалось достичь, благодаря повышению минимального размера оплаты труда, зарплат бюджетникам, а также увеличению выплат семьям с детьми.

Сайт kp.ru писал о том, что министерство экономического развития России изменило прогноз по инфляции на 2019 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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