Минэкономразвития изменило прогноз по инфляции с 4,3% до "ниже 5%"

12 Февр. 10:50 2019-02-12T10:50:40+03:00

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Министерство экономического развития России изменило прогноз по инфляции на 2019 год. Так, вместо конкретной цифры в 4,3%, озвученной еще осенью, в докладе "Картина экономики" значится формулировка "ниже 5%".

В документе уточняется, что такого результата удастся достичь к концу года при условии сохранения стабильного курса рубля.

Стоит отметить, что прогноз пиковых значений инфляции также был изменен. И если в конце прошлого года ведомство оценивало их в 5-5,5% в первом квартале, то новые максимальные значения индекса потребительских цен составляют 5,5-5,7% в марте-мае.

При этом в докладе поясняется, с чем связано продолжительное снижение реальных доходов россиян. Так, в Минэкономразвития рассказали, что речь идет, прежде всего, о финансовом благополучии наиболее обеспеченных граждан. Падение доходов от банковских депозитов, увеличение налогов на недвижимость, рост платежей по ипотечным кредитам - все это привело к тому, что такие группы населения стали получать несколько меньше. У менее же обеспеченных россиян доходы выросли. Этому способствовали повышение МРОТ, увеличение выплат семьям с детьми и рост зарплат в бюджетной сфере.

ИСТОЧНИК KP.RU