2019-02-12T14:44:49+03:00
Общество

В Новой Зеландии молодой человек решил сдать себя в аренду на День всех влюбленных

Мужчина предлагает на выбор дружескую встречу или романтическую прогулку
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Молодой человек предложил арендовать его в качестве спутника на День всех влюбленныхМолодой человек предложил арендовать его в качестве спутника на День всех влюбленныхФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В преддверии Дня Святого Валентина молодой человек из Новой Зеландии по имени Питер Вайдинг решил одновременно подзаработать и провести вечер в обществе привлекательной спутницы. Мужчину озарила идея сдать себя в аренду любой желающей на День всех влюбленных.

В социальных сетях Вайдинг рассказал о себе и предложил арендовать его в качестве спутника на 14 февраля. Расценки аренды зависят от выбранного девушкой пакета услуг. Молодой человек рассматривает как просто дружеский ужин, так и романтическую прогулку по вечернему городу на автомобиле. А вот за поцелуи девушкам придется платить дополнительно.

По мнению Питера, свидание вслепую — отличный способ провести вечер праздника. И как оказалось, многие разделяют его мнение. Пользователи соцсетей с одобрением отнеслись к идее молодого человека и назвали его творческой личностью. А одинокие девушки уже выразили желание встретиться с креативным мужчиной, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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