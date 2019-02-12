2019-02-13T22:54:00+03:00
Общество

ФАС возбудила дело против российской «дочки» Samsung

Федеральная антимонопольная служба заподозрило «Самсунг Электроникс Рус Компани» в координации ценообразования
Дарья ИВАШКИНА
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ФАС возбудила дело против российской «дочки» SamsungФАС возбудила дело против российской «дочки» SamsungФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 12 февраля, стало известно о том, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила дело против российской дочерней компании Samsung - «Самсунг Электроникс Рус Компани». Как отметили в надзорном ведомстве, «дочку» южнокорейского производителя электроники заподозрили в координации цен на смартфоны и планшеты.

В частности, речь идет о таких смартфонах, как Galaxy A5 2017, Galaxy J1 2016, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus и Galaxy J7 2017.

Как выяснилось, в прошлом году ФАС провела внеплановую выездную проверку в отношении ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани». «После анализа информации, полученной в ходе проверки, ФАС выявила признаки нарушения части 5 статьи 11 закона о защите конкуренции, выразившиеся в координации экономической деятельности реселлеров Samsung, которая привела к установлению и поддержанию цены на ряд смартфонов и планшетов», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы.

В компании сказали "КП", что по данному вопросу идет работа с представителями ФАС. И от дальнейших комментариев воздержались.

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, в марте 2017 года ФАС признала «Эппл Рус» виновной в координации цен на iPhone пятой и шестой серии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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