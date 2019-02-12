2019-02-12T17:45:08+03:00
Политика

Президент Филиппин хочет переименовать страну

Родриго Дутерте сообщил, что необходимо избавиться от названия, придуманного "глупцом Магелланом"
Елена Гильманова
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Президент Филиппин Родриго ДутертеПрезидент Филиппин Родриго ДутертеФото: REUTERS
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Президент Филиппин Родриго Дутерте раскритиковал влияние Испании на филиппинскую культуру и допустил переименование страны в «Республику Махарлика». Он поддержал идею экс-президента Фердинанда Маркоса о необходимости избавиться от «испанского названия», придуманного Магелланом.

«Название нашей страны придумал Магеллан, путешествие которого оплатил испанский король Филипп. Поэтому глупец и назвал ее Филиппинами. Когда-нибудь мы это изменим», — передает слова президента газета Manila Bulletin.

Дутерте выразил уверенность в том, что когда-нибудь Филиппины откажутся от названия, которое им навязали захватившие остров в XVI веке испанцы. «Эти сукины дети явились сюда, убивали нас и поработили нас, так что на протяжении более 400 лет наши малайские корни медленно исчезали... Но ничего, когда-нибудь мы это изменим», — сказал он.

«Маркос был прав», — заявил глава государства, который положительно оценил предложение экс-президента назвать страну «Махарлика». Дутере подчеркнул, что слово малайского происхождения подходит государству и отражает понятие «спокойствие и мир».

Позднее пресс-секретарь филиппинского президента Сальвадор Панело назвал слова Дутерте «подтверждением национальной идентичности». Он отметил, что, согласно Конституции государства, решение о смене названия страны может быть принято парламентом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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