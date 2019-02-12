2019-02-12T20:42:13+03:00
Наука

Ученые рассказали, в каких регионах России выгодна солнечная энергия

Поиск альтернативных источников энергии выполняли при поддержке Президентской программы исследовательских проектов
Сергей КОЛЕСНИКОВ
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авторы исследования подмечают, что подобные приборы особенно пригодятся владельцам дач.авторы исследования подмечают, что подобные приборы особенно пригодятся владельцам дач.Фото: EAST NEWS
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Ученые из новосибирского отдела РАН совместно с коллегами из Италии рассчитали, в каких регионах России и для каких нужд использование солнечной энергии будет наиболее эффективным, речь идет даже не о солнечных батареях.

Исследователи рассматривали вариант установки адсорбционных преобразователей тепла (АПТ) - приборов, способных благодаря своему строению поглощать, накапливать, выделять тепло и даже служить источником холода. Но возможности такого устройства зависят напрямую от климата, в котором его устанавливают. Для исследования химики выбрали 7 регионов России с различными климатическими условиями: Астрахань, Москву, Владивосток, Омск, Архангельск, Якутск и Оймякон.

"Летом работающие на солнечной энергии АПТ могут нагревать воду для душа, стирки, мытья посуды и других бытовых потребностей практически на всей территории страны, даже в Оймяконе" - рассказывает один из авторов опубликованного в Applied Sciences исследования.

Как оказалось, использовать полный функционал АПТ возможно только в Астрахани и городах с подобным климатом. Зато запасать тепло с помощью АПТ получится в любом городе России, авторы исследования подмечают, что подобные приборы особенно пригодятся владельцам дач.

ИСТОЧНИК KP.RU

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