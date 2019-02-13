2019-02-13T01:29:34+03:00
Экономика

Moody's повысило рейтинги 12 российских компаний с «Baa3» до «Baa2»

Прогноз по рейтингам изменен с «позитивного» на «стабильный»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Ранее рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3"Ранее рейтинговое агентство Moody's повысило суверенный рейтинг России до инвестиционного "Baa3"Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Во вторник, 12 февраля, международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочные рейтинги 12 российских компаний нефинансового сектора с уровня «Baa3» до «Baa2».

В сообщении, опубликованном на официальном сайте агентства, отмечается, что такое решение было принято после повышения суверенного рейтинга России до инвестиционного уровня «Baa3».

В частности, аналитики пересмотрели и улучшили рейтинг «Газпрома», «Газпром нефти», «Лукойла», «Новатэка», «Транснефти», НЛМК, «Северстали», ММК, «Норникеля», «Алросы», РЖД и ФПК. Прогноз по рейтингам изменен с «позитивного» на «стабильный».

Кроме того, Moody's присвоило рейтинг на уровне «Baa3» со «стабильным» прогнозом «Атомэнергопрому», «Русгидро» и ФСК ЕЭС.

Напомним, как ранее сообщал сайт kp.ru, в конце прошлой недели, 8 февраля, агентство повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3», прогноз по рейтингу – «стабильный».

ИСТОЧНИК KP.RU

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