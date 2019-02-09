Moody's повысило суверенный рейтинг России с «Ba1» до «Baa3»

СЕГОДНЯ 01:58 2019-02-09T02:09:50+03:00

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В пятницу, 8 февраля, международное рейтинговое Moody's повысило суверенный рейтинг России со спекулятивного «Ba1» до инвестиционного «Baa3», прогноз по рейтингу – «стабильный».

В релизе агентства, обнародованном на его официальном сайте, отмечается, что аналитики учли «позитивное влияние мер, введенных в последние годы и направленных на то, чтобы усилить уже надежные государственные финансы России и внешние показатели и снизить уязвимость страны перед внешним воздействием, включая недавние санкции».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в октябре прошлого года старший вице-президент Moody’s Кристина Линдоу заявила, что допускает рост рейтинга России в 2019 году до инвестиционного уровня в случае отсутствия «внутренних и геополитических шоков». По ее словам, такая вероятность весьма высока, «если не будет никаких сюрпризов».

До этого агентство отмечало, что антироссийские санкции Соединенных Штатов, вступившие в силу 27 августа 2018 года, на экономику нашей страны повлияют незначительно.

ИСТОЧНИК KP.RU