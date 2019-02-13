Отсутствие субсидий на авиационное топливо скажется на цене билетов

13 Февр. 08:57 2019-02-13T08:57:46+03:00

В правительстве решили не компенсировать перевозчикам затраты в связи с резким ростом цен на топливо

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В правительстве решили не компенсировать расходы авиакомпаний на покупку топлива. За счет роста цен в прошлом году данная статья расходов выросла на 90 млрд рублей. Но если раньше государство оказывало помощь перевозчикам, то в этот раз ответило отказом. Мера поддержки обсуждаются, но они будут не финансового характера. Например, в ФАН предложили перевозчикам закупать топливо на бирже. Перевозчики пока ждет, а цены на билеты на внутренних линиях начали постепенно расти.

— Не было принято никаких решений по регулированию этого сегмента топливного рынка и компенсации части расходов авиакомпаний, связанных с топливной составляющей, — сообщил «Известиям» представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.

Скорее всего, вопрос будет обсуждать межведомственная рабочая группа, куда войдут, в том числе, представители авиаперевозчиков и нефтянники. В прошлом году Минтранс предлагал выплатить перевозчикам разовую компенсацию в 22,5 млрд рублей. Операционные убытки российских авиакомпаний по итогам прошлого года, в том числе на фоне скачка цен на авиакеросин оцениваются примерно в 37–39 млрд рублей.

В авиакомпаниях считают, что покупка топлива на биржах – это не выход, так как данная работа неудобна. Переход на прямые закупки топлива на бирже приведет к дополнительным расходам, отвлечению человеческих ресурсов. Нужно будет организовать логистику, емкости для хранения, собственные лаборатории для проверки качества топлива.

Российские авиакомпании готовятся повысить топливный сбор – стоимость керосина, которая всегда входит в цену билета на самолет. Связано это с тем, что авиатопливо серьезно подорожало. По данным Росавиации, с июня 2017 по июнь 2018 года – цены на нефтеперерабатывающих заводах выросли на 20%. Покрывать расходы из собственного кармана перевозчики не могут. Поэтому рост цен неминуем.

ИСТОЧНИК KP.RU