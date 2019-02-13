Папа Римский ответил на письмо Николаса Мадуро

13 Февр. 13:30 2019-02-13T13:30:21+03:00

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Папа Римский Франциск ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором тот просил Ватикан помочь в установлении диалога с оппозицией.

В своем послании понтифик указал на то, что в последние годы не было достигнуто какого-либо успеха в процессе деэскалации напряженности в республики, поскольку согласованные в ходе договоренностей меры не соблюдались. Что же касается установления диалога между враждующими сторонами, то он, по мнению Франциска, должен отвечать определенным требованиям.

"Речь идет о таком диалоге, в котором стороны конфликта рассматривают общее благо выше других интересов и ставят целью достижение единства и мира", - говорится в письме, датированным 7 февраля.

При этом газета Corriere della Sera подчеркивает, что в своем послании к Мадуро Папа Римский ни разу не назвал того президентом. Он обращался к собеседнику, как "господину" и "гражданину", но не как к главе государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее понтифик уже высказывался относительно ситуации в Венесуэле. Так, Франциск говорил о том, что опасается начала кровопролития, а потому не будет указывать гражданам мнения какой из сторон им придерживаться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689477" frameborder="0"></iframe> Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU