2019-02-13T13:30:21+03:00
Политика

Папа Римский ответил на письмо Николаса Мадуро

В своем послании Франциск ни разу не назвал политика президентом Венесуэлы
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Николас Мадуро и Папа РимскийНиколас Мадуро и Папа РимскийФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Папа Римский Франциск ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором тот просил Ватикан помочь в установлении диалога с оппозицией.

В своем послании понтифик указал на то, что в последние годы не было достигнуто какого-либо успеха в процессе деэскалации напряженности в республики, поскольку согласованные в ходе договоренностей меры не соблюдались. Что же касается установления диалога между враждующими сторонами, то он, по мнению Франциска, должен отвечать определенным требованиям.

"Речь идет о таком диалоге, в котором стороны конфликта рассматривают общее благо выше других интересов и ставят целью достижение единства и мира", - говорится в письме, датированным 7 февраля.

При этом газета Corriere della Sera подчеркивает, что в своем послании к Мадуро Папа Римский ни разу не назвал того президентом. Он обращался к собеседнику, как "господину" и "гражданину", но не как к главе государства.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее понтифик уже высказывался относительно ситуации в Венесуэле. Так, Франциск говорил о том, что опасается начала кровопролития, а потому не будет указывать гражданам мнения какой из сторон им придерживаться.

Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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