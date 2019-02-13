Папа Римский ответил на письмо Николаса Мадуро
Папа Римский Франциск ответил на письмо президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в котором тот просил Ватикан помочь в установлении диалога с оппозицией.
В своем послании понтифик указал на то, что в последние годы не было достигнуто какого-либо успеха в процессе деэскалации напряженности в республики, поскольку согласованные в ходе договоренностей меры не соблюдались. Что же касается установления диалога между враждующими сторонами, то он, по мнению Франциска, должен отвечать определенным требованиям.
"Речь идет о таком диалоге, в котором стороны конфликта рассматривают общее благо выше других интересов и ставят целью достижение единства и мира", - говорится в письме, датированным 7 февраля.
При этом газета Corriere della Sera подчеркивает, что в своем послании к Мадуро Папа Римский ни разу не назвал того президентом. Он обращался к собеседнику, как "господину" и "гражданину", но не как к главе государства.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее понтифик уже высказывался относительно ситуации в Венесуэле. Так, Франциск говорил о том, что опасается начала кровопролития, а потому не будет указывать гражданам мнения какой из сторон им придерживаться.
Венесуэльские нефтяники провели марш в поддержку Мадуро.
ИСТОЧНИК KP.RU