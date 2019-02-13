Полицейский участок в Польше забросали "коктейлями Молотова"

13 Февр. 14:34 2019-02-15T13:59:52+03:00

Устроивший пожар мужчина уже задержан и отправлен на психиатрическое освидетельствование [видео]

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Полицейский участок в польском городе Шубине Куявско-Поморского воеводства на севере страны подвергся атаке со стороны местного жителя. Мужчина забросал здание так называемыми "коктейлями Молотова", тем самым устроив небольшой пожар.

Инцидент произошел утром в среду, 13 февраля. У полицейского участка остановился автомобиль, из которого вышел мужчина с бутылками с зажигательной смесью. Он начал бросать их в здание, и один из "снарядов" попал в окно к дежурному полицейскому.

Подоспевшие на место инцидента правоохранители самостоятельно смогли ликвидировать небольшое возгорание с помощью огнетушителя. К счастью, никто не пострадал.

Сам нападающий, по данным RMF24, был задержан. Им оказался 45-летний житель Шубина. Состоял ли мужчина ранее на учете, и имеется ли у его атаки мотив, неизвестно. Задержанного уже направили на психиатрическое освидетельствование.

Сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года нападению подверглись также греческие полицейские. Группа подростков-анархистов закидала правоохранителей камнями и "коктейлями Молотова" прямо в центре Афин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/691630" frameborder="0"></iframe> Полицейских забросали «коктейлями Молотова» в Польше.

ИСТОЧНИК KP.RU