2019-02-13T22:39:50+03:00
В мире

Число погибших при взрыве в Иране возросло до 41

Ранее в среду террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус с военнослужащими
Дарья ИВАШКИНА
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В Иране террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус с военнослужащимиВ Иране террорист-смертник на начиненном взрывчаткой автомобиле врезался в автобус с военнослужащимиФото: REUTERS
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По последним данным, в результате взрыва, прогремевшего ранее в среду, 13 февраля, на юго-востоке Ирана, погиб 41 человек. Причем среди жертв теракта - как бойцы формирований «Аль-Кудс» - спецназа Корпуса стражей исламской революции (КСИР), так и мирные граждане.

Также стали известны подробности самого нападения. Как выяснилось, террорист-смертник на автомобиле, начиненном взрывчаткой, врезался в автобус с военнослужащими на дороге Хаш-Захедан в иранской провинции Систан и Белуджистан, сообщает телеканал Press TV.

Кроме того, по данным местных СМИ, ответственность за атаку взяла на себя экстремистская группировка «Джейш аль-Адль», которая в Иране считается террористической.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что в результате взрыва на юго-востоке Ирана погибли 20 военнослужащих КСИР, и еще 20 - пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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