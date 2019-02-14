2019-02-14T14:31:11+03:00
Происшествия

Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД

Работник министерства скончался из-за проблем с сердцем
Ася РОМАНЧУК
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Названа предварительная причина смерти мужчины в здании МИД РФНазвана предварительная причина смерти мужчины в здании МИД РФФото: Анатолий ЖДАНОВ
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Эксперты предварительно установили причины смерти мужчины, тело которого было обнаружено 14 февраля в здании МИД. Предположительно, Олег К. скончался от проблем с сердцем. Острая сердечная недостаточность могла привести к столь скоропостижной смерти.

Более точные данные будут известны после того, как пройдет специальное исследование.

Тело мужчины было обнаружено в здании МИД в Москве. Вскоре стало известно, что Олег К. занимал должность старшего советника департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением, сообщает ФАН.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская «гуманитарная помощь» для Венесуэлы может сопровождаться вооружённой провокацией — с тем, чтобы США получили предлог для интервенции в Боливарианскую Республику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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