Установлена предварительная причина смерти мужчины в здании МИД
Эксперты предварительно установили причины смерти мужчины, тело которого было обнаружено 14 февраля в здании МИД. Предположительно, Олег К. скончался от проблем с сердцем. Острая сердечная недостаточность могла привести к столь скоропостижной смерти.
Более точные данные будут известны после того, как пройдет специальное исследование.
Тело мужчины было обнаружено в здании МИД в Москве. Вскоре стало известно, что Олег К. занимал должность старшего советника департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружением, сообщает ФАН.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американская «гуманитарная помощь» для Венесуэлы может сопровождаться вооружённой провокацией — с тем, чтобы США получили предлог для интервенции в Боливарианскую Республику.
ИСТОЧНИК KP.RU