Захарова: под прикрытием «гуманитарного конвоя в Венесуэлу» готовится провокация, в том числе с жертвами
Как сообщила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американская «гуманитарная помощь» для Венесуэлы может сопровождаться вооружённой провокацией — с тем, чтобы США получили предлог для интервенции в Боливарианскую Республику:
— Под прикрытием «гуманитарного конвоя» готовится провокация, в том числе с жертвами. Считаем настоятельно необходимым воздержаться от шагов и заявлений, способных вызвать эскалацию ситуации в Венесуэле, — отметила Захарова.
Речь идёт о попытке США направить «на помощь народу Венесуэлы» некий «гуманитарный конвой» через город Кукута на границе с Колумбией. Это труднодоступная местность, где сильны позиции наркокартелей и прочих криминальных элементов, что предоставляет самые широкие возможностей для провокации чужими руками при следовании «гумконвоя». Нельзя исключать, что в случае успеха подобной провокации Вашингтон обвинит в ней Каракас и получит «законный повод» для вооружённого вмешательства в венесуэльский конфликт.
Напомним, уже месяц на берегах Ориноко продолжается противостояние между законным президентом Николасом Мадуро и самопровозглашённым лидером — Хуаном Гуайдо. Последнего в таком качестве официально признали США и ряд их сателлитов, но не Москва:
— Российская позиция строится не на неких сиюминутных соображениях, а на принципах международного права, — подчёркивает Захарова.
ИСТОЧНИК KP.RU