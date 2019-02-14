2019-02-14T11:34:28+03:00
В мире

Захарова: под прикрытием «гуманитарного конвоя в Венесуэлу» готовится провокация, в том числе с жертвами

Такой инцидент может произойти в пограничном городе Кукута
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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14 февраля 2019 г. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото Владимир Гердо/ТАСС14 февраля 2019 г. Официальный представитель МИД России Мария Захарова во время брифинга по текущим вопросам внешней политики. Фото Владимир Гердо/ТАСС
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Как сообщила на брифинге для журналистов официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, американская «гуманитарная помощь» для Венесуэлы может сопровождаться вооружённой провокацией — с тем, чтобы США получили предлог для интервенции в Боливарианскую Республику:

— Под прикрытием «гуманитарного конвоя» готовится провокация, в том числе с жертвами. Считаем настоятельно необходимым воздержаться от шагов и заявлений, способных вызвать эскалацию ситуации в Венесуэле, — отметила Захарова.

Речь идёт о попытке США направить «на помощь народу Венесуэлы» некий «гуманитарный конвой» через город Кукута на границе с Колумбией. Это труднодоступная местность, где сильны позиции наркокартелей и прочих криминальных элементов, что предоставляет самые широкие возможностей для провокации чужими руками при следовании «гумконвоя». Нельзя исключать, что в случае успеха подобной провокации Вашингтон обвинит в ней Каракас и получит «законный повод» для вооружённого вмешательства в венесуэльский конфликт.

Напомним, уже месяц на берегах Ориноко продолжается противостояние между законным президентом Николасом Мадуро и самопровозглашённым лидером — Хуаном Гуайдо. Последнего в таком качестве официально признали США и ряд их сателлитов, но не Москва:

— Российская позиция строится не на неких сиюминутных соображениях, а на принципах международного права, — подчёркивает Захарова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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