2019-02-15T07:56:30+03:00
В мире

Япония может отменить краткосрочные визы для россиян

Как ожидается, перед поездкой гражданам РФ нужно будут просто зарегистрировать данные своего загранпаспорта на сайте японского консульства
Дарья ИВАШКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Япония может отменить краткосрочные визы для россиянЯпония может отменить краткосрочные визы для россиянФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В пятницу, 15 февраля, появилась информация о том, что власти Японии в настоящее время изучают вопрос отмены краткосрочных виз для россиян. По некоторым данным, глава МИД Японии Таро Коно хочет обсудить этот вопрос на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которая, как ожидается, состоится 16 февраля в Мюнхене.

Как выяснилось, в Токио задумались о том, чтобы разрешить россиянам въезд в Страну восходящего солнца без визы на срок до 90 дней. При этом перед поездкой гражданам РФ нужно будут просто зарегистрировать данные своего загранпаспорта на сайте японского консульства, пишет газета Sankei.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Япония уже упрощала визовый режим для россиян. Так, в прошлом году было решено оставить в силе только одну схему получения виз туристами из РФ - «поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Минобороны РФ не исключило возможного преследования продюсера Би-би-си спецслужбами Запада
Личный врач Трампа рассказал, сколько весит президент США
В Сети появилось видео уничтожения американской бронетехники
Палата представителей США приняла бюджет
В администрации президента не поддержали предложение вернуть алкоголь на АЗС
Пентагон обвинил Россию в нежелании начать диалог по контролю над вооружениями
При пожаре в жилом доме в центре Москвы спасены восемь человек
Погода в Москве на 15 февраля 2019 года: в столице потеплеет до +2 градусов, но будет ветрено
Бекхэму грозит лишение водительских прав за то, что разговаривал по телефону за рулем
Пентагон: США выведут свои войска из Афганистана только вместе с другими странами НАТО
Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Индии
В США снова произошла стрельба в школе в День влюбленных
К решению проблемы нашествия белых медведей на Новой Земле подключилось Минобороны
На юго-востоке Москвы снова слышали выстрелы
Жертвами взрыве газа в Красноярске стали два человека
Захарова рассказала, чем может грозить США военное вмешательство в Венесуэле
Минобороны России обнародовало рассекреченные документы времен войны в Афганистане
Белый дом: Трамп объявит ЧП ради стены на границе с Мексикой
Парламент Британии отклонил новый документ по Brexit
Путин: Дзюдо помогает улучшить настроение и снять «розовые очки»
Очевидцы сообщили о массовой драке с перестрелкой в московском кафе
Из аптек России изымают лекарство от кашля «Эреспал»
Украина пожаловалась на Россию в ВТО
В Москве в ТЦ "Лефортово" из-за пожара эвакуировали 500 человек
В Минкульте предложили ввести культурные нормативы для школьников