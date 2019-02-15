Япония может отменить краткосрочные визы для россиян

СЕГОДНЯ 07:56 2019-02-15T07:56:30+03:00

Как ожидается, перед поездкой гражданам РФ нужно будут просто зарегистрировать данные своего загранпаспорта на сайте японского консульства

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В пятницу, 15 февраля, появилась информация о том, что власти Японии в настоящее время изучают вопрос отмены краткосрочных виз для россиян. По некоторым данным, глава МИД Японии Таро Коно хочет обсудить этот вопрос на встрече со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, которая, как ожидается, состоится 16 февраля в Мюнхене.

Как выяснилось, в Токио задумались о том, чтобы разрешить россиянам въезд в Страну восходящего солнца без визы на срок до 90 дней. При этом перед поездкой гражданам РФ нужно будут просто зарегистрировать данные своего загранпаспорта на сайте японского консульства, пишет газета Sankei.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Япония уже упрощала визовый режим для россиян. Так, в прошлом году было решено оставить в силе только одну схему получения виз туристами из РФ - «поездка, финансируемая за свой счет, без наличия гаранта».

ИСТОЧНИК KP.RU