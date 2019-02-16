СЕГОДНЯ 07:54 2019-02-16T08:03:36+03:00

На востоке Китая из-за обрушения жилого дома десять человек оказались под завалами Фото: REUTERS

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На востоке Китая, в городе Фучжоу провинции Фуцзянь, произошло обрушение жилого дома. В результате инцидента десять человек оказались под завалами.

Инцидент произошел в 05:50 по местному времени (00:50 мск). На месте происшествия работают спасатели, идёт разбор завалов. В настоящее время удалось извлечь из-под обломков дома семерых человек.

Всем пострадвшим оказана первая помощь, они были госпитализированы в ближайшее медучреждение. Причины и обстоятельства инцидента выясняются, сообщает информационный портал Zhongguo Xinwenwang.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что число жертв обрушения дома в Стамбуле увеличилось до десяти человек. Расположенный в районе Малтепе восьмиэтажный жилое здание, несколько уровней которого были построены незаконно, обрушился в среду, 6 февраля.

Видео обрушения многоэтажного дома в Стамбуле. CCTV shows dramatic moment #Istanbul building collapses. Dozens feared trapped. #Turkey https://t.co/68zZtxn6cY

ИСТОЧНИК KP.RU