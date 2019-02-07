Число жертв обрушения дома в Стамбуле увеличилось до десяти человек

СЕГОДНЯ 20:54 2019-02-07T20:54:36+03:00

На месте происшествия уже более суток продолжаются поисково-спасательные работы

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По мере того, как сотрудники турецких экстренных служб разбирают завалы обрушившегося жилого дома в Стамбуле, жертв инцидента становится все больше. Так, на четверг, 7 февраля, известно о десяти погибших.

Еще 13 человек пострадали в результате происшествия и были доставлены в больницы для получения медицинской помощи. Телеканал NTV уточняет, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, что расположенный в районе Малтепе восьмиэтажный жилой дом, несколько уровней которого были построены незаконно, обрушился в среду, 6 февраля. По информации властей, в нем проживали около 43 человек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее из-под завалов удалось достать живой пятилетнюю девочку, которая провела там более 18 часов. О ее состоянии пока неизвестно.

Между тем, сохраняется вероятность обрушения и соседних домов. Именно поэтому в рамках меры предосторожности проживающие в них люди были срочно эвакуированы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/690638" frameborder="0"></iframe> В Стамбуле самострой рухнул, похоронив под собой людей.Обвалившийся в Стамбуле восьмиэтажный дом был незаконно надстроен. Под завалам остаются люди

ИСТОЧНИК KP.RU