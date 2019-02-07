Число жертв обрушения дома в Стамбуле увеличилось до десяти человек
По мере того, как сотрудники турецких экстренных служб разбирают завалы обрушившегося жилого дома в Стамбуле, жертв инцидента становится все больше. Так, на четверг, 7 февраля, известно о десяти погибших.
Еще 13 человек пострадали в результате происшествия и были доставлены в больницы для получения медицинской помощи. Телеканал NTV уточняет, что на месте ЧП продолжаются поисково-спасательные работы.
Напомним, что расположенный в районе Малтепе восьмиэтажный жилой дом, несколько уровней которого были построены незаконно, обрушился в среду, 6 февраля. По информации властей, в нем проживали около 43 человек.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее из-под завалов удалось достать живой пятилетнюю девочку, которая провела там более 18 часов. О ее состоянии пока неизвестно.
Между тем, сохраняется вероятность обрушения и соседних домов. Именно поэтому в рамках меры предосторожности проживающие в них люди были срочно эвакуированы.
В Стамбуле самострой рухнул, похоронив под собой людей.Обвалившийся в Стамбуле восьмиэтажный дом был незаконно надстроен. Под завалам остаются люди
ИСТОЧНИК KP.RU