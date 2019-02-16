2019-02-16T10:54:16+03:00
Происшествия

В Китае семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрике

По словам полицейских, девять рабочих оказались заперты в регулирующем резервуаре для сточных вод
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Китае семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрикеВ Китае семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрикеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В китайской южной провинции Гуандун в пятницу семь человек погибли из-за отравления газом на бумажной фабрике.

Инцидент произошел около 23.30 по местному времени (18.30 мск). Как отметили полицейские, девять рабочих оказались заперты в регулирующем резервуаре для сточных вод. Как и по какой причине они там оказались, пока не известно.

Пожарные смогли достать всех рабочих из резервуара еще живыми и отправить их в больницу. Но, несмотря на усилия врачей, семь человек скончались, двое находятся в стабильном состоянии, сообщает Центральное телевидение КНР.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что на востоке Китая из-за обрушения жилого дома десять человек оказались под завалами. На месте происшествия на данный момент работают спасатели.

Также стало известно, что число жертв обрушения дома в Стамбуле увеличилось до десяти человек. Расположенный в районе Малтепе восьмиэтажный жилое здание, несколько уровней которого были построены незаконно, обрушился в среду, 6 февраля.

В китайском городе Чанчунь прогремел взрыв.

ИСТОЧНИК KP.RU

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