В Госдуме опровергли информацию о запрете покупать авто без гаража

СЕГОДНЯ 22:41 2019-02-16T22:41:53+03:00

В нижней палате парламента признались, что никогда не слышали о таком законопроекте

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В Госдуме прокомментировали ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что в нижней палате российского парламента якобы обсуждается идея запрета продажи автомобилей тем, у кого нет места для его парковки. Так, депутатов и членов профильных комитетов такая новость сильно удивила.

В частности, в думском комитете по транспорту и строительству заверили, что никогда не видели такой законопроект. При этом там признали, что подобные предложения ранее поступали от частных лиц, однако всерьез их никто не воспринимал. Причем глава комитета Евгений Москвичев даже отказался от комментариев, заявив, что «слухи не комментирует».

Кроме того, первый зампредседателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков также отметил, что подобные идеи в настоящее время не обсуждаются, пишет «Российская газета».

А вот информация о том, что в России могут ввести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10 км/ч, как выяснилось, соответствует действительности. Как сообщал сайт kp.ru, накануне стало известно, что министерство транспорта РФ поддерживает предложение об ужесточении санкций за превышение скоростного лимита.

ИСТОЧНИК KP.RU