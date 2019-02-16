Минстранс поддержал идею ужесточить штрафы за превышение скорости
Министерство транспорта поддерживает предложение об ужесточении штрафов за превышение скорости, в частности, за превышение скорости движения на 10-20 километров в час вводится штраф в 500 рублей.
Ведомство направило письмо в Министерство внутренних дел, в котором изложило свою позицию по этому вопросу, передает ТАСС.
Сейчас нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется.
Как писал сайт kp.ru, 15 февраля появилась информация о том, что министерство транспорта РФ предложило правительству ввести ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП): вести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час и повысить санкции за остальные превышения.
Глава ГИБДД Михаил Черников еще в декабре прошлого года заявил о необходимости повышать штрафы за нарушения ПДД. Правда в МВД считают, что необходим единый штраф за превышение скоростного лимита на 10-40 километров в час.
ИСТОЧНИК KP.RU