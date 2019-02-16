2019-02-16T06:08:48+03:00
Общество

Минстранс поддержал идею ужесточить штрафы за превышение скорости

Водителей будут наказывать за превышение скорости на 10-20 километров в час
Юлия ДИВЕЕВА
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В России ужесточат штрафы за превышение скоростиВ России ужесточат штрафы за превышение скоростиФото: Архив "КП"
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Министерство транспорта поддерживает предложение об ужесточении штрафов за превышение скорости, в частности, за превышение скорости движения на 10-20 километров в час вводится штраф в 500 рублей.

Ведомство направило письмо в Министерство внутренних дел, в котором изложило свою позицию по этому вопросу, передает ТАСС.

Сейчас нарушение скоростного лимита до 20 километров в час не штрафуется.

Как писал сайт kp.ru, 15 февраля появилась информация о том, что министерство транспорта РФ предложило правительству ввести ряд изменений в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП): вести штраф в 500 рублей за превышение скорости на 10-20 километров в час и повысить санкции за остальные превышения.

Глава ГИБДД Михаил Черников еще в декабре прошлого года заявил о необходимости повышать штрафы за нарушения ПДД. Правда в МВД считают, что необходим единый штраф за превышение скоростного лимита на 10-40 километров в час.

ИСТОЧНИК KP.RU

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