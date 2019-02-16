2019-02-16T23:45:16+03:00
Дом. Семья

Раскрыт секрет видео с котенком, ползущим по стеклянной двери

Как выяснилось, все дело в фокусировке камеры [видео]
Дарья ИВАШКИНА
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Раскрыт секрет видео с котенком, ползущим по стеклянной двериРаскрыт секрет видео с котенком, ползущим по стеклянной двериФото: кадр с видео
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Интернет-пользователи активно обсуждают «вирусное видео» с «котенком-пауком» в главной роли. На записи запечатлено, как самый обычный с виду котенок ползет, словно Человек-паук, по стеклянной двери.

CAT CLIMBING GLASS WINDOW (KITTEN-MAN OR SPIDER-KITTEN).

Естественно, после просмотра этого ролика юзеры задались вопросом: «Каким образом чей-то маленький питомец с такой легкость передвигается по вертикальной стеклянной поверхности?» В итоге в сети разгорелась целая дискуссия. Причем один из пользователей даже поделился мудростью по этому поводу: «Идущий в бесконечность не знает пути, потому что он уже везде».

Однако вскоре выяснилось, что источник «вирусного» видео - сервис TikTok, где, кстати, подобных «вирусов» немало. Стоит отметить, что TikTok - это своеобразная социальная сеть, где можно создавать и делиться со всем остальным миром короткими видеозаписями.

Что же касается того, как котенок ползет по стеклу, то, как оказалось, главный герой ролика передвигается вовсе не по стеклянной двери, а по москитной сетке, которую «размыто» при фокусировке до такой степени, что ее перестало быть видно.

Кстати, отметим, что с годами «кошачьи» видео не теряют своей популярности. Интернет-пользователи по-прежнему смотрят и любят ролики с этими пушистыми домашними питомцами. К примеру, недавно на камеру попало противостояние кота и беговой дорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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