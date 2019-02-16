В Париже вручили награду за лучший перевод русской литературы

16 Февр. 23:40 2019-02-16T23:40:50+03:00

В Париже вручили награду за лучший перевод на французский язык произведения русской литературы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премию Russophonie получила Кристина Зейтунян-Белоус за работу над романом Гриши Брускина "Прошедшее время несовершенного вида"

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В Париже проходит салон Дни русской книги, в рамках которого в субботу была вручена награда за лучший перевод произведения русской литературы на французский язык. Приз Russophonie получила переводчик и поэт Кристина Зейтунян-Белоус за работу над романом российского писателя Гриши Брускина "Прошедшее время несовершенного вида".

Автор книги присутствовал на церемонии и отметил, что переводчик заслуженно получила эту награду.

"Когда я читал перевод моей книги, который мне передала Кристина, у меня было впечатление, что это я написал эту книгу по-французски", - рассказал Брускин в интервью ТАСС.

Вместе с Зейтунян-Белоус на премию претендовали Мария-Луиза Бонак за перевод повести Павла Пепперштейна "Пражская ночь", Элен Анри за работу над книгой Льва Рубинштейна "Большая картотека", Софи Бенеш за перевод романа Юрия Буйды "Вор, шпион и убийца" и Фрер-Бертран Жоффрен за перевод "Сахарного ребенка" Ольги Громовой. Награда Russophonie вручается уже тринадцатый год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU