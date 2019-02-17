Лавров рассказал о желании ЕС нормализовать отношения с Россией

СЕГОДНЯ 00:36 2019-02-17T00:36:11+03:00

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Представители стран Евросоюза во время переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности говорили о желании нормализовать отношения с Россией. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу на пресс-конференции.

Он сообщил, что российская делегация провела за два дня форума более 20 встреч.

"Спины не разогнуть всей нашей делегации. Все переговоры были конструктивные, даже со стороны тех политических деятелей, которые в другое время, когда выступают в Европарламенте или где-то еще достаточно жестко высказываются о России. Все заверяли о том, что они хотят нормализации отношений", - рассказал министр.

По мнению Лаврова, пока наладить отношения не получается, поскольку в ЕС политикам "приходится руководствоваться круговой порукой и следовать курсу, который закреплен в Евросоюзе под давлением агрессивного русофобского меньшинства", передает ТАСС.

"Но мы терпеливо разъясняем нашу готовность возобновлять отношения на равноправной основе в той степени и с такой скоростью, в которой будет удобно нашим партнерам", - подчеркнул глава МИД РФ.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, Мюнхенская конференция по безопасности проходит 15-17 февраля. Сергей Лавров встретился со своими коллегами из Бельгии, Германии, Нидерландов и Хорватии.

ИСТОЧНИК KP.RU