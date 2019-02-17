На проходной Центрального Телеграфа в результате драки с охранником погиб мужчина
Посетитель здания Центрального Телеграфа в Москве погиб в результате потасовки с охранником. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.
"По предварительным данным, между уроженцем Орловской области, пришедшем в здание по адресу: улица Тверская, 7, и 51-летним охранником возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого оба упали на пол", - рассказал собеседник агентства. По его словам, после падения охранник обнаружил, что мужчина не подает признаков жизни.
На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка.
Ранее сайт kp.ru сообщал о массовой драке со стрельбой в московском районе Лефортово. В потасовке в районе Лефортовского парка приняли участие 20 человек; по предварительным данным, один из участников драки получил ранения.
ИСТОЧНИК KP.RU