На проходной Центрального Телеграфа в результате драки с охранником погиб мужчина

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-17T11:43:09+03:00

Посетитель здания Центрального Телеграфа в Москве погиб в результате потасовки с охранником Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Конфликт возник между охранником здания и одним из посетителей

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Посетитель здания Центрального Телеграфа в Москве погиб в результате потасовки с охранником. Об этом сообщает агентство "Интерфакс" со ссылкой на осведомленный источник.

"По предварительным данным, между уроженцем Орловской области, пришедшем в здание по адресу: улица Тверская, 7, и 51-летним охранником возник конфликт, переросший в драку, в ходе которого оба упали на пол", - рассказал собеседник агентства. По его словам, после падения охранник обнаружил, что мужчина не подает признаков жизни.

На месте происшествия в настоящий момент работают сотрудники правоохранительных органов. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сайт kp.ru сообщал о массовой драке со стрельбой в московском районе Лефортово. В потасовке в районе Лефортовского парка приняли участие 20 человек; по предварительным данным, один из участников драки получил ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU