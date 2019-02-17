Порошенко назвал "историей успеха" текущую ситуацию на Украине

СЕГОДНЯ 12:50 2019-02-17T12:50:44+03:00

По его словам, реформы в стране прошли успешно

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Президент Украины Петр Порошенко в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил об успешном проведении реформ в стране.

"Украина сейчас - это история успеха", - приводит агентство РИА Новости слова украинского лидера. По словам Порошенко, реализованные "за время войны" реформы стали "самыми глубокими" изменениями за все время существования Украины.

Говоря о конфликте в Донбассе, Порошенко подчеркнул, что Киев продолжит проведение военной операции в регионе, поскольку отказ от нее приведет к тому, что "Украины не будет".

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - заявил украинский президент.

Ранее сайт kp.ru сообщал о встрече Порошенко с российскими журналистами в кулуарах Мюнхенской конференции. Президент Украины отказался отвечать на все вопросы со стороны российских СМИ; по его словам, российские журналисты должны сначала попросить прощения у его страны.

ИСТОЧНИК KP.RU