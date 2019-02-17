Порошенко объяснил, почему Киев не прекратит стрелять

СЕГОДНЯ 05:44 2019-02-17T05:47:51+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что Киев не прекратит военные действия и пояснил почему.

"Если Россия прекратит стрелять, то будет мир. Если Украина прекратит стрелять, то Украины не будет", - подчеркнул он.

При этом глава государства выразил уверенность, что ситуация, складывающаяся сейчас на Украине, это “история успеха”. Он отметил, что нынешней власти удалось провести реформы в республике в условиях войны, передает РИА Новости.

"Это самые глубокие реформы в истории моей страны", - сказал Порошенко.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что глава Украины столкнувшись в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности со съемочной группой российского телеканала, не стал спасаться бегством, как обячно, а заявил, что не ответит ни на огдин вопрос, пока российские СМИ не попросят прощения у Украины.

Напомним, 11 декабря прошлого года президент Украины Петр Порошенко окончательно разорвал Договор о дружбе с Россией, заключенный 31 мая 1997 года: он подписал закон о прекращении союза между Киевом и Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU