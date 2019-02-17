2019-02-17T14:16:49+03:00
Политика

Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"

По словам Леонида Кравчука, ситуация в Донецкой и Луганской областях никогда не будет прежней
Александр ДЖУМАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments8
Экс-президент Украины Леонид КравчукЭкс-президент Украины Леонид КравчукФото: Максим ЛЮКОВ
Изменить размер текста:

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс никогда больше не будет прежним. О своем видении ситуации на востоке Украины политик рассказал в интервью телеканалу ZIK.

"Слушайте, там другая страна", - заявил Кравчук. По его словам, Донецкая и Луганская области будут требовать большей свободы и прав вне зависимости от того, кто будет находиться у власти на Украине, поэтому Киев не может рассчитывать на то, что ситуация решится сама по себе.

Кравчук подчеркнул, что при решении конфликта в Донбассе Киев должен опираться на мировой опыт и решить, чем Украина может поступиться, сохранив за собой свою территорию и остаться суверенным государством.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году сторонами конфликта были подписаны Минские соглашения об урегулировании ситуации; с тех пор как Украина, так и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военная операция на территории Донецкой и Луганской областей будет продолжена, поскольку при прекращении Киевом боевых действий "Украины не будет".

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прощание с футболистом Эмилиано Салой прошло в его родном городе Прогресо
Сокольническую линию метро закроют 3 марта
Торговый центр на юге Москвы проверяют после сообщения о минировании
Порошенко назвал "историей успеха" текущую ситуацию на Украине
В Париже прошла массовая эвакуация из-за бомбы времен Второй мировой войны
На проходной Центрального Телеграфа в результате драки с охранником погиб мужчина
В состав новой модификации экипировки "Ратник" войдет сверхлегкий беспилотник
Массовая драка с стрельбой произошла в Лефортово
Ракета "Бронебойщик" прошла государственные испытания
Нападающий "Коламбуса" Артемий Панарин признан первой звездой дня в НХЛ
Полпред Меняйло спасает Хакасию от замерзания из-за аварии
Аделина Сотникова покаталась на коньках по льду Байкала
США доставили в Венесуэлу дополнительную гуманитарную помощь
Прощание с Михаилом Юрьевым пройдет в храме на Николоямской улице
Бой Минаков-Конго: Команда Виталия может опротестовать результат поединка
Российский боец Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере