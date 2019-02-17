Первый президент Украины назвал Донбасс "другой страной"

СЕГОДНЯ 14:16 2019-02-17T14:16:49+03:00

По словам Леонида Кравчука, ситуация в Донецкой и Луганской областях никогда не будет прежней

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Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс никогда больше не будет прежним. О своем видении ситуации на востоке Украины политик рассказал в интервью телеканалу ZIK.

"Слушайте, там другая страна", - заявил Кравчук. По его словам, Донецкая и Луганская области будут требовать большей свободы и прав вне зависимости от того, кто будет находиться у власти на Украине, поэтому Киев не может рассчитывать на то, что ситуация решится сама по себе.

Кравчук подчеркнул, что при решении конфликта в Донбассе Киев должен опираться на мировой опыт и решить, чем Украина может поступиться, сохранив за собой свою территорию и остаться суверенным государством.

Конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года. В 2015 году сторонами конфликта были подписаны Минские соглашения об урегулировании ситуации; с тех пор как Украина, так и представители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что военная операция на территории Донецкой и Луганской областей будет продолжена, поскольку при прекращении Киевом боевых действий "Украины не будет".

ИСТОЧНИК KP.RU