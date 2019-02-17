Москву ждет резкое похолодание

СЕГОДНЯ 21:04 2019-02-17T21:08:02+03:00

В ночь на девятнадцатое февраля температура понизится на десять градусов

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В Москве с понедельника ожидается резкое похолодание. В столичном регионе, по словам метеорологов, температура понизится до десяти градусов.

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт с северо-западной части, подчеркнули в российском Гидрометцентре. С, понедельника, 18 февраля, столбики термометров покажут отрицательную температуру. По прогнозам, в ночь на девятнадцатое число температура понизится на десять градусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 февраля в был Москве установлен новый температурный рекорд этой зимы. В субботу температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 3,4 градусов тепла.

К слову, абсолютный максимум для 16 февраля был установлен в 1915 году. Тогда температура достигла 4,9 градусов тепла.

С начала февраля текущего года средняя температура на 7,3 градуса превосходит норму, а в целом зима пока на 2,6 градуса опережает большинство многолетних значений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/688354" frameborder="0"></iframe> На улицы Москвы вышла дорожная техника из-за рекордного снегопада.Алиса ТИТКО

ИСТОЧНИК KP.RU