2019-02-17T21:08:02+03:00
Общество

Москву ждет резкое похолодание

В ночь на девятнадцатое февраля температура понизится на десять градусов
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Москву ждет резкое похолоданиеМоскву ждет резкое похолоданиеФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Москве с понедельника ожидается резкое похолодание. В столичном регионе, по словам метеорологов, температура понизится до десяти градусов.

На Москву надвигается холодный атмосферный фронт с северо-западной части, подчеркнули в российском Гидрометцентре. С, понедельника, 18 февраля, столбики термометров покажут отрицательную температуру. По прогнозам, в ночь на девятнадцатое число температура понизится на десять градусов.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что 16 февраля в был Москве установлен новый температурный рекорд этой зимы. В субботу температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла 3,4 градусов тепла.

К слову, абсолютный максимум для 16 февраля был установлен в 1915 году. Тогда температура достигла 4,9 градусов тепла.

С начала февраля текущего года средняя температура на 7,3 градуса превосходит норму, а в целом зима пока на 2,6 градуса опережает большинство многолетних значений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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